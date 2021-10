Leverkusen – Bayern – «Bayern könnte den Physio einwechseln und auch der würde treffen»

Was für ein Klassenunterschied in der Bundesliga. Die Bayern führen nach 45 Minuten gegen Leverkusen mit 5:0. Bereits in der vierten Minute erzielte Lewandowski das 1:0. Besonders zwischen der 30. und 37. Spielminute war es bitter für Leverkusen. Lewandowski, Müller, Gnabry und nochmals Gnabry bauten die Führung aus. Von Leverkusen kam nichts in der Offensive.