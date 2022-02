Schweizer Festspiele im Super-G – Lara Gut Behrami ist Olympiasiegerin! Michelle Gisin holt Bronze

Lara Gut-Behrami fährt im Super-G zu Olympia-Gold. Mit Michelle Gisin jubelt gleich noch eine Schweizerin über Edelmetall. Sie holt sich Bronze. Was für ein Schweizer Tag!

Schweizer Ski-Wahnsinn in Peking! Genau wie Beat Feuz vergoldet auch Lara Gut-Behrami an den Olympischen Spielen ihre grossartige Karriere – die Tessinerin fährt im Super-G zum Olympiasieg. Mit Michelle Gisin jubelt in Yanqing gleich noch eine Schweizerin. Nach der im Slalom noch knapp verpassten Medaille gibt es nun Bronze.

Gut-Behrami zeigte am Freitagmorgen die mit Abstand beste Fahrt aller Athelinnen. Einzig im Schlussteil musste die Tessinerin – wie die gesamte Konkurrenz – gegenüber der Österreicherin Puchner federn lassen. 22 Hunderstel Vorsprung rettete die Schweizerin schliesslich ins Ziel und setzte sich an die Spitze.

Bereits mit Startnummer vier war Michelle Gisin ins Rennen gegangen. Im Ziel klassierte sie sich knapp hinter Mirjam Puchner, das Zittern um Edelmetall begann. Um ein Haar hätte Tamara Tippler aus Österreich Gisin noch vom Podest gestossen, zwei Hunderstelsekunden gaben schliesslich den Ausschlag zugunsten der Schweizerin.

Eine missglückte Fahrt zeigte dagegen Corinne Sutter, bei der sich immer wieder kleinere Fehler einschlichen. Am Ende verlor sie fast eine Sekunde auf ihre Teamkollegin und landete nur auf Platz 13. Einen Rang davor landete Jasmin Flury.

Gut-Behrami und Gisin sorgten für die zweite und dritte Schweizer Olympia-Medaille innert etwas mehr als einer Stunde. Kurz vor dem Super-G-Start hatte schon Snowboarder Jan Scherrer in der Halfpipe Bronze geholt.