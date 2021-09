Lugano – GC & Sion – Luzern - Was für ein Eigentor! Diani und Margreitter mit Slapstick-Einlage

Der FC Sion geht mit einer knappen Führung in die Pause. Torschütze war in der 44. Spielminute Guillaume Hoarau. Der Stürmer kam im Strafraum nach einem Abpraller an den Ball und versenkte das Leder. Es gab nicht viele Torchancen im Wallis. Luzern hatte durch Ndiaye eine gute Möglichkeit, doch der Sion-Goalie parierte stark.