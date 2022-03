Riesenslalom in Courchevel – Odermatt legt erste Richtzeit hin – Murisier auf Rang 2

Marco Odermatt war DER Überfahrer im Riesenslalom in dieser Saison. In acht Rennen hat er fünfmal gewonnen und war nie schlechter als Dritter, stand also immer auf dem Podest – was für eine Dominanz! So nebenbei wurde er auch noch Olympiasieger in dieser Disziplin. Holt er sich heute noch den sechsten Saisonsieg? Der 1. Lauf ab 9 Uhr live.