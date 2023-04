Roger Köppel: Twitterer macht sich über Kleider des SVP-Nationalrats lustig

Roger Köppel ist in verschiedenen Situationen schon mit ausgefallener Kleidung aufgefallen.

«In bürgerlichen Kreisen gilt Roger Köppel längst als Enfant Terrible der Modeszene», leitet ein Twitter-User seinen Thread zu SVP-Nationalrat Roger Köppel ein. Und fügt an: «Was viele nicht wissen: Inspiration für seine Outfits holt er sich in Duftboutiquen.» Was folgt, ist eine Zusammenstellung der «besten Outfits und deren Inspirationsquelle».