Frauen-Slalom in Schladming - Holdener nach dem ersten Lauf in Schlagdistanz zu Vlhova, Rast auf Rang 7

Als Ersatz für das abgesagte Rennen in Flachau findet am Dienstag ein Nachtslalom der Frauen in Schladming statt. Wendy Holdener liegt nach dem ersten Lauf auf Podestkurs.

Frauen-Slalom in Schladming :

Erstmals überhaupt findet in Schladming ein Weltcup-Rennen der Frauen statt. Die Strecke auf der Planai ersetzt den angesetzten Frauenslalom in Flachau, der wegen hohen Corona-Fallzahlen abgesagt wurde. Mit Wendy Holdener auf Rang 3 und Camille Rast auf Rang 7 können sich nach dem ersten Lauf gleich zwei Schweizerinnen gute Chancen für den zweiten Durchgang ausrechnen.

Mit der Startnummer 1 legte Slalom-Dominatorin Petra Vlhova zum Auftakt des Nachtslaloms gleich eine sensationelle Fahrt hin, die im 1. Lauf keine andere Fahrerin mehr überbieten sollte. Die Slowakin legte damit den Grundstein dafür, sich schon heute die kleine Kristallkugel im Slalom zu sichern. Ein Podestplatz würde ihr dafür reichen.

Gisin scheidet schon wieder aus

An vierter Stelle fuhr mit Michelle Gisin dann am Dienstagabend erstmals eine Schweizerin den Berg hinunter, doch Gisin fädelt wie bereits letztes Wochenende in Kranjska Gora ein und verpasste es damit, sich vor den Olympischen Spielen noch einmal ein Erfolgserlebnis zu holen.

Mit Startnummer 5 ging dann mit Wendy Holdener das heisseste Eisen im Schweizer Team an den Start und lieferte eine solide Fahrt ab, die sie ex aequo mit der Kanadierin Ali Nullmeyer auf Rang 3 brachte. Mit + 0.35 Rückstand auf Vlhova und + 0.08 auf die zweitplatzierte Lena Dürr aus Deutschland liegt damit das Podest weiter in Griffweite.

«Es war speziell. Ich habe beim Fahren überlegt, ob es genug ist oder nicht, das war schwierig einzuschätzen. Es gibt sicher noch einige Dinge zu verbessern. Wenn man das Gefühl hat, es sei gut, ist es meistens auch nicht besser. Ich muss meine Fahrt kontrollieren», meinte Holdener nach dem Lauf gegenüber SRF. Der Zweite Platz in Kranjska Gora scheint ihr gut getan zu haben, denn die Schwyzerin zeigt sich im Interview so richtig strahlend.

Erst an 19. Stelle ging Camille Rast an den Start, doch die Westschweizerin performte richtig stark und fuhr mit bloss + 0.75 Rückstand auf Rang 7 ins Ziel ein. (flo)