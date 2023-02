WM-Slalom: Starke Leistung von Holdener, sie hält mit Shiffrin mit – Gisin im Pech

Wendy Holdener absolviert an der WM mit dem Slalom bereits ihr fünftes Rennen, Silber in der Kombi und im Parallel-Rennen hat sie sich bereits gesichert. Zum Abschluss der WM wartete nun Holdeners Paradedisziplin, in der sie in dieser Saison ihre ersten beiden Siege im Weltcup einfahren konnte. Die 29-Jährige musste in Méribel aber an Überfahrerin Mikaela Shiffrin vorbei.

Im 1. Lauf fuhr die Schwyzerin hervorragend, verlor auf die Topfavoritin gerade mal 19 Hundertstel. Die Ausgangslage vor dem 2. Lauf ist bestens.

Gisin verliert beinahe den Stock

Michelle Gisin, die ihr viertes WM-Rennen absolvierte, bekundete Pech. Und das nach einer durchzogenen Saison, auch wegen eines Skimarkenwechsels. Kurz vor der letzten Zwischenzeit verlor sie den Stock aus der Hand. So war keine konkurrenzfähige Zeit möglich, im Ziel fehlten 2,69 Sekunden.

«Ich kann es mir auch nicht erklären. In meiner ganzen Karriere habe ich noch nie einen Stock verloren. Dieses Jahr kommt einfach alles zusammen. Mir wäre es lieber gewesen, hätte ich den Stock ganz verloren», so die ratlose Engelbergerin im SRF. Gisin verpasste wegen dieses Unglücks den 2. Lauf.

Besser lief es für Aline Danioth, sie wurde Neunte, Camille Rast 20.