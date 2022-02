St. Gallen – «Holy Cow» löst «Burger King» am Marktplatz ab

Mit der neuen Filiale in der Ostschweiz zählt das Unternehmen 16 Standorte in der Schweiz.

Nach rund eineinhalb Jahren hat Ende 2021 die internationale Burgerkette «Burger King» am Marktplatz Bohl die Türen geschlossen. Nun ist klar, wer die Lokalität übernehmen wird. Nämlich eine weitere Burgerkette: «Holy Cow» ist seit der Gründung im Jahre 2009 bereits mit 15 Filialen in der Schweiz vertreten. Dazu zählen die Städte Lausanne, Luzern, Zürich, Basel sowie Genf.

«Wir haben seit Längerem über eine Filiale in der Ostschweiz nachgedacht», sagt Sven Gerster, Leiter Geschäftsentwicklung «Holy Cow». Der Standort am Marktplatz in St. Gallen eigne sich dafür sehr gut, da er sehr zentral und belebt sei. «Es gibt viele Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten, die in der Nähe unterwegs sind, für die auch vergünstigte Menüs angeboten werden», so Gerster.