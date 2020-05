Aktualisiert vor 1h

Rückkehr der Box-Opas?

Holyfield bereitet sich mit Klitschko auf einen Kampf vor

Evander Holyfield zeigt in einem Video, dass er trotz seiner 57 Jahre noch in Topform ist. Auch sein Rivale Mike Tyson stellte kürzlich seine Fitness in einem Video unter Beweis.

von Etienne Sticher

Kommt es zu einem dritten Kampf zwischen Holyfield und Tyson? Evander Holyfield liess vor wenigen Wochen verlauten, dass er für Showkämpfe zurück in den Ring steigen will. Mit diesen will er Geld für Betroffene der Corona-Epidemie sammeln. Nur wenig später verkündete auch sein grosser Rivale Mike Tyson sein Comback.

Der mittlerweile 53-Jährige Tyson veröffentlichte vor knapp zwei Wochen ein Video, das ihn beim Training zeigt. Es beweist, dass er trotz seines Alters weder sein Tempo, noch seine Power eingebüsst hat. Doch auch Holyfield trainiert hart. In einem Video auf Instagram zeigt er, wie gut er auch mit 57 Jahren noch in Form ist. Neben das Video schrieb er: «Team Holyfield bereitet sich auf den Kampf vor.»

Klitschko als Trainer

Für sein Training hat er prominente Unterstützung bekommen: Der ehemalige Schwergewichtsweltmeister Wladimir Klitschko hilft, ihn in Topform zu bringen.