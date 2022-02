Libingen SG – Holzarbeiter (22) fällt in Feuerstelle und kann sich nicht mehr selber befreien

In einem steilen Waldstück im Weiler Loh in der Gemeinde Libingen SG kam es am Freitag zu einem aussergewöhnlichen Unfall. Wie die Kapo berichtet, schnitten zwei Arbeiter die Äste von Baumstämmen ab, als zwei Baumstämme ins Rollen kamen. Einer der beiden Arbeiter verlor das Gleichgewicht und stürzte rückwärts in eine Feuerstelle.