Baumaterial: Holzbauten sind klimafreundlicher als Betonhäuser – doch gibt offene Fragen

Neue Gebäude aus Holz könnten so viel Kohlenstoffdioxid (CO2) einsparen, wie die Menschheit in zwei Jahren ausstösst. Die Rede ist von mehr als 100 Gigatonnen.

Mit Holz zu bauen ist klimafreundlicher als mit Beton zu bauen (siehe Box). Und zwar deutlich. Zu diesem Schluss kommen Forschende des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) im Fachjournal «Nature Communications». «Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt derzeit in Städten, und bis zum Jahr 2100 wird diese Zahl noch erheblich steigen», so der Leiter der Studie, Abhijeet Mishra. Das führe dazu, dass mehr Häuser aus Stahl und Beton gebaut werden, «die meist einen grossen CO2-Fussabdruck haben».

Durch einen Umstieg auf Holzbauweise liesse sich das Problem deutlich verringern. Alternativ könne man «die neue Stadtbevölkerung in mehrstöckigen Gebäuden unterbringen – wir sprechen hier von vier bis zwölf Etagen – die aus Holz bestehen».

Vorteile von Holz als Baustoff Holz ist eine erneuerbare Ressource, die von allen vergleichbaren Baumaterialien den geringsten Klima-Fussabdruck hat, da Bäume für ihr Wachstum CO2 aus der Atmosphäre aufnehmen. Zudem wird bei der Herstellung von Holzbaustoffen viel weniger CO2 freigesetzt als bei Stahl und Zement. Allein bei der Zementherstellung entsteht viel Kohlendioxid: Auf weltweit rund vier Milliarden Tonnen Zement im Jahr entfallen knapp 2,8 Milliarden Tonnen CO2. Das entspricht etwa acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Holz hat noch einen weiteren Vorteil: Auch als Baustoff speichert es noch CO2.

Durch einen Wechsel auf die Holzbauweise könnten riesige Mengen des Treibhausgases CO2 eingespart werden, wie das Team um Mishra zeigt: Würde ein Grossteil der Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner künftig in Häusern aus Holz – anstatt aus Stahl und Beton – wohnen, könnten bis Ende dieses Jahrhunderts über 100 Gigatonnen CO2 eingespart werden. Das entspreche rund zehn Prozent von dem, was die Menschheit noch an CO2 ausstossen dürfe, wenn sie das 2-Grad-Klimaziel erreichen wolle, heisst es in einer Mitteilung.

Doch einfach umzusatteln, ist derzeit noch nicht möglich: Zwar ist die Errichtung von grossen Holzbauten heute kein Problem mehr, wie unter anderem der Hauptsitz der TX Group in Zürich, das Mjøstårnet im norwegischen Brumunddal und das geplante Holzhochhaus in Winterthur zeigen (siehe Bildstrecke). Aber das klimafreundliche Baumaterial muss auch erst einmal gewonnen werden. Und in diesem Punkt sind noch Fragen offen.

Artenvielfalt in Gefahr

So zeigt die Szenarienanalyse der PIK-Forschenden zwar, «dass genügend Holz für neue mehrstöckige Häuser in der Stadt produziert werden kann, ohne grössere Auswirkungen auf die Nahrungsmittelproduktion zu haben», wie Co-Autor Florian Humpenöder laut Mitteilung sagt (siehe Box). Offen ist jedoch, ob eine solche Veränderung zu einem Verlust der Artenvielfalt führt.

Woher das Holz nehmen? Laut der Studie werden für die Versorgung mit Bauholz neben natürlichen Wäldern neu angelegte Holzplantagen benötigt. Wie die Forschenden schreiben, müsste der grösste Teil der zusätzlich benötigten Holzplantagen – rund 140 Millionen Hektaren – auf abgeholzten Waldflächen angelegt werden und ginge somit nicht auf Kosten von landwirtschaftlichen Flächen.

Mishra und seine Kolleginnen und Kollegen betrachten dies zwar als eine Herausforderung, als unüberwindbares Hindernis sehen sie diesen Punkt aber nicht: «Um die negativen Auswirkungen auf die biologische Vielfalt zu begrenzen und einen nachhaltigen Übergang zu Holzstädten zu gewährleisten, bedarf es einer starken politischen Steuerung und einer sorgfältigen Planung», so Mishra.

So zuversichtlich ist ein von Deutschlandfunknova.de zitierter Forscher, der nicht an der Studie beteiligt war und namentlich nicht genannt wird, nicht: Er hält es für unrealistisch, dass in Zukunft ein Grossteil der neuen Stadtbewohner in Holzgebäuden leben könnte.

