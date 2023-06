Basel-Landschaft: Brand in Waldstück bei Bubendorf – «die Flammen sind brutal gross»

In Bubendorf hat am Sonntagabend ein Holzlager im Wald Feuer gefangen.

Im Kanton Basel-Landschaft ist am späten Sonntagabend offenbar ein Brand ausgebrochen, wie Videos und Bilder von diversen News-Scouts zeigen. Der Brand in einem Waldstück bei Bubendorf sei um etwa 21.30 Uhr ausgebrochen, berichten die Augenzeugen. «Seit ein paar Minuten hört man auch viele Feuerwehrautos, die unterwegs in den Wald sind», so ein Leser. «Während nur wenig Rauch zu sehen ist, sind die Flammen brutal gross».