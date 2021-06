Neerach ZH - Holzschild am Ortseingang warnt vulgär vor Blitzer

Eine ungewöhnliche Blitzerwarnung sorgte am Montag in Neerach ZH für Aufsehen.

Es ist eine ungewöhnliche Aktion, die in Neerach ZH am Montag für Aufsehen sorgte. Ein hölzernes Schild warnte auf vulgäre Weise vor einem Blitzer, wie das Bild von einem News-Scout zeigt. Das Schild war unübersehbar an der Ortseingangstafel montiert. «Ich musste gleich ein Foto davon machen», schreibt der News-Scout.

Tatsächlich stand am besagten Tag in Neerach ein mobiler Blitzkasten, wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage bestätigt. Man habe das Schild am Morgen in Neerach vorgefunden. «Wir haben dieses entfernt und entsorgt», sagt ein Sprecher. Eine Radarwarnung sei strafbar und könne bei Hinweisen auf die Täterschaft zu einer Anzeige führen.