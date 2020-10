War es Brandstiftung? : Holzschopf in Muttenz BL gerät aus ungeklärten Gründen in Brand

Bei einem Brand entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Polizei sucht Zeugen.

In dem in Brand geratenen Schopf einer Kindertagesstätte waren Spielsachen untergebracht.

In der Nacht auf Samstag geriet ein Holzschopf in Muttenz BL in Brand.

Bei einem Brand in einem Holzschopf einer Kindertagesstätte in Muttenz BL ist in der Nacht auf Samstag Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. In der freistehenden Holzhütte waren Spielsachen verstaut. Die Polizei schloss Brandstiftung nicht aus.