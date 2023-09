Homebodies: Tee und Kerzen statt Club – die Generation Z bleibt Zuhause 

Insbesondere jüngere Menschen wollen am Freitag- und Samstagabend am liebsten zu Hause bleiben, statt in einen Club oder eine Bar zu gehen. Woran liegts?

Darum gehts Buch, Netflix und Tee statt Club, Bar oder Brunch: Insbesondere Vertreterinnen und Vertreter der Generation Z bleiben am Abend zu Hause.

Die 20 Minuten-Community erklärt warum.

Am Wochenende zu Hause zu bleiben, liegt im Trend. Auf Social Media erzählen Userinnen und User unter dem #homebodies oder #cozyhome, wieso sie gerne Stubenhocker sind: «Ich will nicht in einen Club oder brunchen gehen und dafür 150 Dollar für Waffeln ausgeben», sagt eine Userin in ihrem Tiktok-Video. «Ich habe keine Depressionen, ich bin einfach gerne zu Hause und will mich deswegen nicht schlecht fühlen müssen.» Andere Nutzerinnen und Nutzer pflichten ihr bei: «Kochen, Playstation spielen und Netflix schauen, ich liebe mein Zuhause», schreibt eine Userin. Eine andere Frau meint: «Ich habe so viel Geld und Energie investiert, damit mein Daheim hübsch und gemütlich aussieht, warum sollte ich jetzt rausgehen?»

In einem weiteren Video zeigt eine Userin, wie sie zu Hause Kerzen anzündet, Tee trinkt und sich einen Film ansieht. Dazu ist unter anderem zu hören: «Ich will nicht in den Ausgang gehen. Ich will mich nicht mit jemandem treffen, einfach damit ich dann etwas gemacht habe.»

Der 20-Minuten-Community geht es ähnlich. Für Samantha (21) aus dem Kanton St. Gallen ist die Zeit zu Hause primär ein Ausgleich zu ihrem hektischen Leben unter der Woche. «Einfach mal abzuschalten tut mir wahnsinnig gut. Dann kann ich endlich mein eigenes Ding machen.» So sei die 21-Jährige noch nie in einem Club gewesen: «Da sind mir zu viele Menschen.» Freunde hat sie trotzdem: «Ich treffe sie hin und wieder für einen Spaziergang im Park oder zu einem Kaffee, also an Orten, wo es eher ruhiger ist. Sonst schreiben oder telefonieren wir.»

«Ausgang ist einfach viel zu teuer»

L.K.* (19) aus dem Kanton Thurgau geht es ähnlich: «Ich verbringe meine Abende lieber zu Hause und spiele Videospiele, schaue einen Film oder gehe früher schlafen. Ich geniesse die Ruhe und bin sehr gerne zu Hause.» Im Ausgang fühle er sich ohnehin unwohl: «Gerade in meiner Generation geht es meistens darum, jemanden abzuschleppen oder exzessiv zu trinken, was nicht so mein Ding ist.» Auch das Geld spiele für den 19-Jährigen eine Rolle: «In den Ausgang zu gehen, ist einfach viel zu teuer.»

Angelika (37) ging früher hingegen regelmässig in den Ausgang. «Mittlerweile schätze ich es aber vielmehr, mit meinem Partner Zeit zu Hause zu verbringen. Soziale Kontakte sind mir aber nach wie vor sehr wichtig.» So lade die Zürcherin gerne Freunde zu sich ein, «zu Hause ist es einfach am gemütlichsten.»

