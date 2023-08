Mieten steigen weiter – Verschnaufspause in Zürich

Verschnaufpause in Zürich

Nur in sechs Kantonen sinken die Mieten

In den Kantonen Basel-Stadt, St. Gallen und Waadt gingen die Angebotsmieten im Juli gegenüber Vormonat am stärksten rauf, um je 0,8 Prozent. Nur in sechs Kantonen sanken sie, allen voran in Schwyz mit minus 1,9 Prozent und in Graubünden mit minus 1,3 Prozent. Blickt man ein ganzes Jahr zurück, zeigt sich allerdings das gleiche Bild wie in Zürich: Im Kanton Schwyz gabs beispielsweise ein Plus von 6,4 Prozent.