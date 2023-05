«Homeoffice für immer und für alle» – Novartis bricht Versprechen

CEO Vas Narasimhan versprach den Novartis-Mitarbeitenden in der Corona-Pandemie, dass sie so oft im Homeoffice arbeiten dürfen, wie sie wollen.

Das ist vorbei: Novartis hat seine Homeoffice-Regeln geändert und wieder eine Mindestzeit eingeführt, in der das Personal in der Firma sein muss, wie die «CH Media » schreibt. «Unsere Prinzipien sehen vor, dass die Büro-Mitarbeitenden zwölf Tage im Monat vor Ort verbringen», sagt eine Sprecherin des Unternehmens.

Novartis folgt Swisscom

Killt Homeoffice die Produktivität?

Laut SBB arbeiten Angestellte am liebsten am Montag und Freitag zu Hause: Die Pendlerströme sind dann geringer als normal. «Am Freitagnachmittag muss man nicht mehr mit einer Antwort rechnen, viele sind dann schlecht erreichbar», sagt Ex-VBZ-Personalchef und HR-Experte Jörg Buckmann. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Produktivität am Freitag gleich hoch sei wie an einem Dienstag.