«Homeoffice ist Luxus für Bürokraten und Politiker»

Der «Homeoffice-Zwang» hat Schweizer Firmen quasi auf die Feuer-Probe gestellt. Personalexperte Matthias Mölleney ist überzeugt, dass Homeoffice dank dieser Erfahrung in der Schweiz nun zu einer normalen Option werden wird: «Es gab viele Chefs, die vor zwei Monaten noch gesagt haben, Homeoffice komme gar nicht in Frage – dieses Grundsatzargument zieht jetzt nicht mehr», sagt Mölleney zu 20 Minuten. In vielen Unternehmen sei man jetzt schon zum Schluss gekommen, dass etwa manche Meetings über digitale Kanäle besser fokussiert und damit produktiver seien. Solche Vorteile werde man sich in Zukunft zunutze machen wollen.