Neue Corona-Regeln – Homeoffice-Pflicht fällt weg – Firmen wollen nur langsame Rückkehr ins Büro

Nach fast zwei Jahren Corona-Massnahmen hat der Bundesrat am Mittwoch Lockerungen beschlossen. Weil die Omikron-Variante des Virus weniger schwer verläuft, könnte die Krise bald zu Ende sein. Bei der Arbeit gilt deshalb ab Donnerstag neu statt einer Homeoffice-Pflicht nur noch eine Homeoffice-Empfehlung.

Gleichwohl mahnt der Bundesrat, dass die Arbeitgebenden ihre Mitarbeitenden weiterhin vor einer Ansteckung am Arbeitsplatz schützen soll. Dafür bleibe Homeoffice eine wirksame Massnahme. Die Maskenpflicht am Arbeitsplatz bleibt zudem bestehen.

Wirtschaft begrüsst Lockerung

Die Wirtschaft ist happy übers Ende der Homeoffice-Pflicht. Dies erleichtere die Arbeit in den Betrieben, schreibt der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse in einer Mitteilung. Für Kreativität und Innovation brauche es organisierte Treffen und einen spontanen Austausch vor Ort. Auch Teamgeist und Unternehmenskultur liessen sich nun wieder besser fördern.

Auch die Arbeitnehmer-Seite ist zufrieden. Der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, Travail Suisse, unterstützt laut Mitteilung die Entscheidung. Es brauche aber weiterhin rigorosen Schutz für gefährdete Arbeitnehmende, sagt Präsident Adrian Wüthrich (siehe Box). Deshalb sei es auch weiterhin wichtig, nicht krank zur Arbeit zu erscheinen.

Die Schweizer Firmen holen nun aber nicht sofort die Angestellten zurück ins Büro. So folgt etwa die Migros der Weisung zur Homeoffice-Empfehlung, wie es auf Anfrage heisst. Für die Angestellten mit Büro-Jobs ändere sich deshalb nicht viel, für die Angestellten in den Läden ohnehin nicht.

Bei Coop arbeiten die Angestellten in der Verwaltung ab nächster Woche noch zur Hälfte im Homeoffice, wie eine Sprecherin zu 20 Minuten sagt. In Gesprächen mit den Vorgesetzten können die Mitarbeitenden festlegen, an welchen Wochentagen und in welchem Umfang sie im Homeoffice arbeiten möchten.

Die Post prüft derzeit noch und will in den kommenden Tagen einen Entscheid fällen, heisst es auf Anfrage. Bei der Swisscom werde ebenfalls bald final entschieden. Die Mitarbeitenden sollen aber auch in Zukunft bis zu vier Tage Homeoffice machen können, wenn es mit dem Team so abgesprochen und aus betrieblicher Sicht möglich ist. Eine Sprecherin erwartet deshalb nur eine sanfte Verschiebung zurück an den Arbeitsplatz.

«Die Pandemie hat uns fit gemacht»

Novartis will ebenfalls weiter auf Homeoffice setzen und überlässt den Angestellten dabei die Wahl. «Wir sind aber froh, dass Mitarbeitende, welche nur unter erschwerten Bedingungen im Homeoffice arbeiten können, wieder die Möglichkeit haben, ins Office zu kommen», sagt eine Sprecherin auf Anfrage. Auch Konkurrent Roche will laut einer Sprecherin auf die Homeoffice-Empfehlung setzen.

Ähnlich tönt es auf Anfrage bei der Swica, wo man nun laut einer Sprecherin in einen Arbeitsmodus mit Homeoffice-Möglichkeit übergeht. Dass Homeoffice funktioniert, hätten die Angestellten schon seit Beginn der Pandemie gezeigt und die Tücken der Technik schon lange überwunden.

«Die Pandemie hat uns fit gemacht für den virtuellen Austausch», sagt die Swica-Sprecherin. Allerdings fehle der persönliche Kontakt und der Einstieg für neue Angestellte sei herausfordernd. Deshalb brauche es einen guten Mix.

«Gesunder Mix aus Homeoffice und Büro»

Auch die Helsana will die Arbeit im Büro nur langsam erhöhen. Die Angestellten sollen zum Schutz ihrer Kolleginnen und Kollegen weiterhin so oft wie möglich Homeoffice in Anspruch nehmen können, sofern dies betrieblich sinnvoll ist, sagt ein Sprecher. In Zukunft sei ein gesunder Mix zwischen Homeoffice und Büro optimal.

Bei Groupe Mutuel haben sich die Angestellten laut einem Sprecher schon vor Corona Homeoffice gewünscht, weshalb sie dies auch in normalen Zeiten während zwei Tagen in der Woche tun können, eine Rückkehr zum Normalbetrieb mit Präsenz vor Ort sei aber ein wichtiger Faktor für das Funktionieren des Unternehmens.

Bei der Concordia-Versicherung sollen in den nächsten zwei Wochen alle ausser Risikopersonen einen Tag pro Woche im Büro arbeiten und den Rest im Homeoffice. Wenn sich die Situation positiv entwickelt, soll es ab 21. Februar wieder einen normalen Mix aus Homeoffice und Büro geben. Ähnlich ist es bei der Mobiliar, wo die Angestellten in Absprache mit Vorgesetzten und dem Team über ihre Büropräsenz bestimmen.