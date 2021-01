Seit Montag befinden sich rund 5000 Rekruten in der Homeoffice-RS.

Für rund 5000 Männer und Frauen beginnt heute die Rekrutenschule im Homeoffice. Wie 20 Minuten publik gemacht hatte, muss ein Teil der Rekruten dieses Jahr erst am 8. Februar in die Kaserne einrücken. Während drei Wochen haben sie den Auftrag, selbständig zu Hause ein vorgegebenes Lernprogramm durchzuarbeiten. Via E-Learning-Tool sollen Grundkenntnisse des Militärs und des militärischen Alltags gelernt werden. Der tägliche Lernaufwand wurde von Armeesprecher Daniel Reist auf sechs Stunden angesetzt.