Keine realen Kontakte - Homeoffice verleidet neuen Mitarbeitenden den Job

Sie wechseln den Job, bleiben aber faktisch auf dem gleichen Stuhl sitzen: Jene Berufstätige, die während der letzten Monate im Homeoffice eine neue Stelle antraten. Damit kamen nicht alle zurecht. Eine Kadermitarbeiterin im Dienstleistungssektor startete im Herbst 2020 in einem grossen Unternehmen – im Mai kündigte sie wieder. Verleidet war ihr der Job, weil sich alle ihre Kontakte im digitalen Raum abspielten. In diesen acht Monaten hatte sie nie einen ihrer Kollegen gesehen und sich nie mit der Chefin physisch über Erwartungen auch mal zwischen den Zeilen unterhalten können.

Gekündigt, um nie mehr im Homeoffice zu arbeiten

Auch die 26-jährige K. J.* hängte ihren neuen Job als Software-Entwicklerin nach wenigen Monaten an den Nagel. «Trotz Umziehen in eine WG, in der es viel besser war als im ersten Lockdown, fühlte ich mich immer distanzierter von der Arbeit.» Nach den Weihnachtsferien habe es ihr ausgehängt. «Wieder im gleichen Zimmer an den gleichen Schreibtisch, um acht Stunden in den gleichen Bildschirm zu schauen.» Sie habe sich danach gesehnt, ihre Wohnung wieder zu verlassen und nach einem Job, bei dem sie auch mit Menschen Kontakt habe.