Homeoffice ist in allen Bereichen Pflicht, in denen es mit verhältnismässigem Aufwand möglich ist: Diese Weisung erliess der Bundesrat im Januar. Ziel war es, die Mobilität der Bevölkerung und damit das Risiko, sich mit Corona anzustecken, zu reduzieren. Der «Homeoffice-Zwang» stiess gerade bei Wirtschaftsvertretern auf Kritik.

Nur leichte Zunahme

Akademiker arbeiten häufiger von zu Hause aus

Gar nicht im Homeoffice arbeiten laut Befragung derzeit 45,9 Prozent. Dieser Anteil ist nur wenig kleiner als vor der Corona-Pandemie mit 51,6 Prozent. Es seien auch hier überwiegend Personen mit niedrigem und mittlerem Bildungsniveau und Einkommen von bis 4’000 Franken oder 4’000 bis 8’000 Franken, schreibt der Comparis-Experte. Es zeige sich auch ein Gender-Gap. Frauen arbeiteten deutlich häufiger am Arbeitsplatz als Männer (40,4 vs. 51,9 Prozent). «Frauen arbeiten im Vergleich zu Männern eher in Teilzeit und in Berufen, die eine physische Präsenz erfordern», erklärt Papp.