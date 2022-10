Politiker wollen Homöopathie aus der Grundversicherung streichen – das sagt ihr dazu

Prämienschock : Homöopathie in der Grundversicherung – so sieht es die Community

1 / 5 Durch die öffentliche Hand werden auch gewisse Leistungen der Komplementärmedizin durch die obligatorische Krankenpflegeversicherung (OKP) vergütet. Dass die Krankenkassen in der Schweiz die Homöopathie bezahlen, ist auf eine Volksinitiative zurückzuführen. Tamedia Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz homöopathische Leistungen im tiefen zweistelligen Millionenbereich von den Krankenkassen übernommen. 20min/Michael Scherrer FDP-Nationalrat Philippe Nantermod fordert, dass Behandlungen und Leistungen, deren Wirksamkeit nicht belegt ist oder nicht über den Placeboeffekt hinausgeht, aus dem Leistungskatalog des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) entfernt werden. Parlamentsdienste

Darum gehts Aufgrund des Prämienschocks wollen Politiker die Homöopathie aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (OKP) streichen.

Ein FDP-Nationalrat sagt, dass Produkte und Behandlungen, die keine bessere Wirksamkeit als Placebo haben, von den Krankenkassen getragen werden.

Viele Mitglieder der Community unterstützen diese Forderung, während andere Homöopathie selber verwenden und gegen eine Streichung sind.

Schluss mit Globuli und Co.: Nach dem Prämienschock fordern Politiker, dass die Homöopathie aus der Grundversicherung gekippt werden soll. Schon im vergangenen Jahr reichte FDP-Nationalrat Philippe Nantermod eine Motion beim Bundesrat ein, in der er verlangte, dass Leistungen, deren Wirksamkeit nicht belegt ist oder nicht über den Placeboeffekt hinausgeht, aus dem Leistungskatalog des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) entfernt werden. Dieser Ansicht ist der Walliser nach dem Prämienschock erst recht. «Hervorzuheben ist, dass das teure Gesundheitssystem entlastet werden würde.» Im Jahr 2021 wurden in der Schweiz etwa homöopathische Leistungen im tiefen zweistelligen Millionenbereich von den Krankenkassen übernommen, während der Gesamtbetrag der obligatorischen Krankenpflegeversicherung im selben Jahr 36 Milliarden Franken betrug.

Auch Parteikollege Marcel Dobler spricht sich für eine Streichung aus der OKP aus – während sich der Homöopathieverband Schweiz vehement dagegen wehrt. Nationalrätin Yvette Estermann ist ebenfalls gegen eine Streichung: «Nimmt man die Homöopathie raus, spart man am falschen Ort», so die SVP-Nationalrätin.

«Eine Streichung wäre absolut richtig»

Wirkt die Homöopathie oder wirkt sie nicht? Soll sie aus der eigenen Tasche bezahlt werden oder weiterhin durch die öffentliche Hand bezahlt werden? Darüber streitet sich die 20-Minuten-Community in der Kommentarspalte.

«Eine Streichung wäre absolut richtig. Die Homöopathie verursacht Kosten ohne Ende – und es gibt bis heute keinen Nachweis dafür, dass sie hilft!», kommentiert Leser Beat2. – «Homöopathie ist Esoterik und sollte nicht von der Allgemeinheit bezahlt werden», so auch ihatenicknames.

User kritischer_Denker erachtet die Homöopathie als «gigantisches Businesskonzept», das keinen Wirkungsnachweis erbringen könne. «Das Geld sollte besser in die Bereiche gesteckt werden, bei denen Homöopathie definitiv Wirksamkeit entfaltet: das Gespräch mit dem Patienten, ihn ernst nehmen, auf ihn eingehen und so weiter.»

«Wir hatten darüber eine Volksabstimmung und die gilt es zu respektieren»

Zahlreiche Leser*innen sind anderer Ansicht – und haben laut eigener Aussage gute Erfahrungen mit der Homöopathie gemacht: «Auf keinen Fall aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung ausschliessen. Ich hatte extreme Extrasystolen, also zusätzliche Herzschläge. Nichts hat mir geholfen und mit Homöopathie habe ich sie schlussendlich weggebracht», so etwa User Barmaba. Auch User Geissenpeter1 sieht Nutzen in der Behandlungsmethode: «Seitdem ich mich homöopathisch behandeln lasse, war ich nie mehr krank.» – «Nun ja, meine Migräne ist nach drei Monaten homöopathischer Behandlung – und anfänglicher sehr grosser Skepsis – gänzlich verschwunden. Das hatte vorher die Schulmedizin während 30 Jahren nicht geschafft», erzählt KaiNeahnung.

Doch nicht nur die Wirksamkeit an sich wird von den Usern als intakt bezeichnet. Auch auf den demokratischen Willen des Schweizer Volkes wird in der Community Rücksicht genommen. So schreibt Gerda2 beispielsweise: «Wir hatten darüber eine Volksabstimmung und die gilt es zu respektieren.»

«Die Prämie sollte sich nach dem Einkommen richten»

Andere Ansichten vertritt grml. Er ist der Meinung, dass ein tiefer zweistelliger Millionenbetrag zu wenig ist, um Gesundheitskosten einzusparen. Den Rotstift würde er an einem anderen Ort ansetzen. Auch User Spaghi findet, es gebe andere Möglichkeiten, um Kosten einzusparen: «Ich würde mal bei der Wirtschaftlichkeit der Krankenkassen ansetzen. Ausserdem sollte die Rezeptpflicht für einige Medikamente überprüft werden.» «Es wäre effektiver, wenn alle, die wegen eines Schnupfens zum Arzt oder in die Notaufnahme rennen, ihre Rechnung selber zahlen müssten», findet Niimbus.

Einen ganz anderen Ansatz bringt User Mein_Nickname ins Spiel. Er würde auf einen Kostendeckel bei Krankenkassen setzen, um die Ausgaben im Gesundheitswesen zu minimieren. «Und die Prämie sollte sich nach dem Einkommen richten. Wenn die Krankenkassen dann mehr Gewinn erzielen möchten, müssen sie effizienter werden.»

