Club reagiert rigoros : Homophobe und rassistische Aussagen kosten Hertha-Goalie-Coach den Job

Zsolt Petry, ungarischer Goalie-Trainer von Bundesligist Hertha Berlin provoziert mit seinen Aussagen. Deshalb fordern Fans seinen Rauswurf. Mit Erfolg. Der Club trennt sich per sofort von ihm.

Dieses Interview hatte Folgen. Genauer: Berufliche Konsequenzen. Doch von Anfang an. Herthas Torwarttrainer Zsolt Petry sorgte mit fragwürdigen Aussagen zu den Themen Homosexualität und Zuwanderung für Irritationen. Petry kritisierte in einem Interview mit der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung «Magyar Nemzet» vom Ostermontag den Einsatz des ungarischen Torhüters Peter Gulacsi von RB Leipzig für einen Verein, der unter anderem die Homo-Ehe unterstützt. Er verstehe nicht, was seinen Landsmann Gulacsi dazu bewogen habe, «sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen», sagte Petry.