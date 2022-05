3-3-3-Sex-Regelung : Homosexuelle und trans Personen dürfen in Österreich künftig Blut spenden

Österreich senkt die Hürden für Blutspenden von Homosexuellen. Für diese Gruppe gelte wie für alle anderen Männer und Frauen künftig eine sogenannte Drei-mal-drei-Regel.

Die österreichische Bundesregierung will Homosexuellen, Bisexuellen und trans Personen den gleichberechtigten Zugang zur Blutspende ermöglichen. «Wir beseitigen damit eine völlig aus der Zeit gefallene Ungleichbehandlung», sagte Gesundheitsminister und Grünen-Politiker Johannes Rauch am Freitag in Wien. Die neuen Regeln zur Blutspende treten «in diesem Sommer» in Kraft, wie ein Regierungssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.