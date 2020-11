EGMR-Entscheid : Homosexueller Gambier weggewiesen – Schweiz verletzt Menschenrechte

Die Schweiz hat im Fall einer Wegweisung eines Gambiers gegen die Menschenrechtskonvention verstossen. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) entschieden.

Nachdem der Gambier und sein Schweizer Lebenspartner ihre Partnerschaft 2014 hatten eintragen lassen, stellte der Schweizer ein Gesuch um Familiennachzug. Dies wurde abgelehnt, weil der Gambier in der Schweiz straffällig geworden war und nach insgesamt drei abgelehnten Asylgesuchen illegal in der Schweiz weilte.

Unzureichende Abklärungen

Der EGMR hält in seinem am Dienstag veröffentlichten Entscheid fest, dass die Rückweisung in ein Land, in dem Homosexualität verboten ist, keine Konventionsverletzung darstelle.