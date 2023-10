Honduras: Toter Sohn ruft Mutter während Beerdigung an

In La Entrada, Honduras, wurde am 15. Oktober die Leiche eines Teenagers entdeckt. Die Familie identifizierte den Toten zweifelsfrei. Doch es handelte sich um einen anderen Buben, der nur ähnliche Merkmale aufwies.

Während der Beerdigung rief das vermeintliche Todesopfer seine Mutter per Videocall an.

Am 15. Oktober 2023 brach für eine Mutter die Welt zusammen. Ein Passant entdeckte den leblosen, blutüberströmten Körper ihres Sohnes. Der Körper des Teenagers wies Schusswunden an Kopf und Hals auf. Familienangehörige identifizierten den Verstorbenen anhand einer markanten Brandnarbe an einem seiner Arme.