Laut Insidern setzt das iranische Regime Frauen auf Kritiker im Ausland an, um diese zurück in die Heimat zu locken. Auch in der Schweiz gebe es iranische «Schwalben».

Auch in der Schweiz :

Auch in der Schweiz : «Honey Trapping» – Iran setzt gezielt Frauen auf Regimekritiker an

1 / 4 Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi ist, nachdem sie ohne Kopftuch an den Asienmeisterschaften geklettert war, verschwunden. Laut der regimekritischen Zeitung «IranWire» wurde sie entführt und in den Iran gebracht. Screenshot Twitter «Wir gehen davon aus, dass regimehörige Iraner in der Schweiz sind und ans Äusserste gehen würden, sollte es vom Regime so befohlen werden», so ein Mitglied von Free Iran Switzerland. 20min/Matthias Spicher Personen, die sich regimekritisch äussern, müssen nicht nur vom iranischen Regime Angst haben. Auch Regimenanhänger können scheinbar eine Gefahr für die Kritiker darstellen. REUTERS

Darum gehts Die iranische Kletterin Elnas Rekabi wird seit Sonntag vermisst.

Ein Mitglied von Free Iran Switzerland sagt, dass es in der Schweiz Leute gibt, die iranische Regimekritiker entführen und in den Iran schleppen würden.

Ein Iran-Experte von der Universität Zürich geht ebenfalls davon aus, dass iranische «Schwalben», also Frauen im Dienste des Regimes, in der Schweiz postiert sind.

Die iranische Klettermeisterin Elnas Rekabi ist, nachdem sie ohne Kopftuch an den Asienmeisterschaften geklettert war, verschwunden. Laut der regimekritischen Zeitung «IranWire» soll der Leiter des iranischen Kletterverbandes die 33-Jährige in die iranische Botschaft in Seoul gebracht haben, um sie dann weiter in ein iranisches Gefängnis zu bringen.

Menschen, die sich regimekritisch äussern, müssen nicht nur vor dem iranischen Regime selbst Angst haben. Auch Regimeanhänger können offenbar eine Gefahr für die Frauen und Männer darstellen.

Experte spricht von iranischen Schwalben

Hamid Hosravi, Iran-Experte an der Universität Zürich erklärt, dass oft Frauen – getarnt als Oppositionelle – ins Ausland geschickt würden, die dort Regimekritiker anlocken sollen, um sie dann dem Regime auszuliefern. Das käme auch in der Schweiz vor. «Das Regime ist sehr clever und setzt auf ‹Honey trapping›», so Hosravi. Es sei eine Ermittlungspraxis, bei der romantische oder sexuelle Beziehungen für zwischenmenschliche, politische oder finanzielle Zwecke genutzt werde.

Abgesehen davon gibt es laut dem Iran-Experten einige Institutionen, getarnt als Wissenschafts- und Kulturvermittler, die Hand in Hand mit den iranischen Botschaften in ganz Europa zusammenarbeiten.

«Die Schwalben werden nun aktiver»

Dass sich sogenannte Schwalben auch in der Schweiz befinden, glaubt auch ein Mitglied von Free Iran Switzerland, die sich gegen die Diktatur im Iran stellen. «Wir gehen davon aus, das regimehörige Iraner in der Schweiz sind und ans Äusserste gehen würden, sollte es vom Regime so befohlen werden.»

Allerdings sei bei dieser Einschätzung wesentlich, dass normale Iranerinnen und Iraner, die in der Schweiz leben, von dieser Gefahr nicht gleich betroffen sind. Das Regime hat iranische Staatsangehörige im Visier, die in der Schweiz die iranische Flagge vertreten, etwa an Kongressen oder sportlichen Wettbewerben, und sich dort regimekritisch äussern.

«Ich kann keine genaue Zahl nennen, aber es ist eine Vielzahl, die in der Schweiz nach regimekritischen Iranern Ausschau halten. Ein solches Vorgehen kennen wir in der Schweiz ja bereits von anderen Regimen. Der Iran ist da keine Ausnahme», sagt das Mitglied weiter.

Es geschehe vor allem jetzt, da das Regime im Iran arg unter Druck sei. «Um die Bedrohung gegenüber dem Regime zu verringern, kommen die sogenannten Schwalben aus ihren Nestern und werden mehr und mehr aktiv», so das Mitglied weiter, das aufgrund möglicher Folgen anonym bleiben will.

Agenten mit Asylgesuch einschleusen

Ob iranische Schwalben vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB) der Schweiz beobachtet werden, wollte der NDB auf Anfrage von 20 Minuten nicht sagen. Einzig war der Antwort zu entnehmen, dass gewisse Regierungen sich zum Schutz der eigenen Interessen und zur Erhaltung ihrer Macht auf ihre Nachrichtendienste – in der Heimat wie im Ausland – stützen.

Sie setzen deshalb ihre Spionageinstrumente auch gegen ihre Landsleute in Europa ein. Regimekritiker, Oppositionsmitglieder sowie ethnische oder religiöse Minderheiten sind besonders im Visier, falls sie vom im Herkunftsstaat herrschenden Regime als Bedrohung angesehen werden. «Schliesslich stellt der NDB auch regelmässig fest, dass Agenten mit Asylgesuch eingeschleust werden oder dass Asylbewerber rekrutiert werden», so der NDB.

Glaubst du, dass es in der Schweiz regimehörige Entführer gibt? Ja, dass kann ich mir gut vorstellen. Nein, das glaube ich nicht. Ich denke, es gibt Spitzel. Diese entführen aber nicht. Ist mir egal.