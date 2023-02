Hongkong verschenkt Flugtickets

Image-Kampagne : Hongkong lockt Touristen mit 500’000 Gratis-Flugtickets an

Die Tourismuszahlen in der chinesischen Sonderverwaltungszone sind dramatisch eingebrochen. Nun will der Regierungschef Gegensteuer geben.

Wolkenkratzer in der Innenstadt von Hongkong am Victoria Harbour: Im Jahr 2022 hatten insgesamt nur 600’000 Menschen Hongkong besucht – weniger als ein Prozent der 2018 registrierten Zahl.

Ein Airbus A350-941 der Fluggesellschaft Cathay Pacific startet in Zürich: Neben Cathay Pacific vergeben ab März auch HK Express und Hong Kong Airlines gratis Flugtickets.

Nun will Regierungschef Lee Gegensteuer geben.

Corona-Massnahmen und brutale Polizeieinsätze führten in Hongkong zum Einbruch des Tourismus.

Die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong will mit kostenlosen Flugtickets wieder mehr Besucher anlocken. Die Regierung der Metropole stellte am Donnerstag ihre «Hello, Hong Kong» betitelte Kampagne vor.

Regierungschef John Lee versprach in einer Rede vor hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft und Tourismus «keine Isolation, keine Quarantäne und keine Einschränkungen». Besucherinnen und Besucher könnten so unbeschwert das «geschäftige Treiben» der Stadt erleben. Die Vergabe der Tickets beginnt demnach im März durch die örtlichen Fluggesellschaften Cathay Pacific, HK Express und Hong Kong Airlines.

In Hongkong brach der Tourismus 2022 ein

Im Jahr 2022 hatten insgesamt nur 600’000 Menschen Hongkong besucht – weniger als ein Prozent der 2018 registrierten Zahl. Grund waren vor allem die von der Regierung in Peking auferlegten strengen Massnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

In der Folge machten in den vergangenen drei Jahren 130 internationale Unternehmen ihre Zweigstellen in Hongkong dicht. Laut offiziellen Zahlen haben mehr als 140’000 arbeitende Menschen Hongkong verlassen.