Demokratiebewegung : Hongkonger Aktivisten wollen sich schuldig bekennen

Gegen drei angeklagte Demokratie-Aktivisten hat in Hongkong der Prozess begonnen.

Die drei Demokratie-Aktivsten Agnes Chow Ting (links), Ivan Lam Long Ying (Mitte) and Joshua Wong Chi-fung (rechts) vor dem West Kowloon Law Courts Building in Hong Kong. Alle drei wollen sich vor dem Gericht schuldig bekennen.

Der wegen seiner Teilnahme an Protesten in Hongkong angeklagte Demokratie-Aktivist Joshua Wong will sich vor Gericht schuldig bekennen.