Kommt jetzt der Konkurs? : Hongkonger Börse stoppt Handel mit Evergrand-Aktien

Die Turbulenzen rund um den Milliarden-Konzern aus China reissen nicht ab. Kommt es nicht zu einer Übernahme, dürfte die Pleite nicht mehr zu umgehen sein.

Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande und seiner Hausverwaltung an der Börse in Hongkong ist ausgesetzt worden. Einen Grund nannte die Hongkonger Börse in ihrer Mitteilung am Montag nicht. Es ist das erste Mal in der jüngsten Liquiditätskrise des mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar (258 Milliarden Euro) verschuldeten Unternehmens, dass der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt wurde.