Tiefe Wahlbeteiligung : Hongkonger gehen aus Protest nicht wählen

Nicht einmal ein Drittel der Wahlberechtigten in Hongkong hat sich an der Parlamentswahl beteiligt.

Negativrekord in Hongkong: An der ersten Parlamentswahl seit der Niederschlagung der Demokratiebewegung haben sich weniger Menschen denn je in der chinesischen Sonderverwaltungsregion beteiligt. Die Wahlbeteiligung nach Schliessung der Wahllokale lag bei 30,2 Prozent, wie die Hongkonger Zeitung «South China Morning Post» am frühen Montagmorgen berichtete. Demnach gaben rund 1,35 Millionen Hongkongerinnen und Hongkonger ihre Stimme ab. Das Wahlergebnis wird später am Montag erwartet.