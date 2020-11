Das Savoy Hotel Baur en Ville steht am Zürcher Paradeplatz.

Das Luxushotel Savoy Hotel Baur en Ville wird innen umfassend renoviert. Wie die Hauptaktionärin Credit Suisse am Montag mitteilte, legt das traditionsreiche Hotel am Zürcher Paradeplatz den Betrieb Anfang 2022 für rund zweieinhalb Jahre ein. Mitte 2024 soll das 5-Stern-Plus-Hotel wieder eröffnen – aber unter dem neuen Namen «Mandarin Oriental Savoy Zürich».

Das Bauprojekt wird am Dienstag bei der Baubehörde der Stadt Zürich eingereicht. Es sieht vor, das Hotel künftig mit 80 statt aktuell 104 Zimmern zu führen. Die Lobby und das Gastronomiekonzept werden laut der Mitteilung umfassend neugestaltet. Mit der Wiedereröffnung wird das Management des Hotels an die Mandarin Oriental Hotel Group übergehen. Die Gruppe ist Betreiberin von Hotels, Resorts und Residenzen im obersten Luxussegment auf der ganzen Welt. Die Betriebsführung durch Mandarin Oriental wird an den Besitzverhältnissen nichts ändern. Das Hotel verbleibt im Besitz des bestehenden Aktionariats.