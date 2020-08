Breite Palette an Studien

Die Studien unterschieden sich: In den meisten waren erkältete Kinder die Probanden, in anderen Erwachsene. In manchen dieser Untersuchungen gab es spezielle Honigsorten, etwa Buchweizen-, Manuka- oder Eukalyptushonig. In einer Arbeit bekamen Kinder Milch mit Honig. Die Erwachsenen durften sich dagegen in zwei Studien über Honig mit Kaffee freuen. In zwei weiteren erhielten die Teilnehmer honighaltigen Sirup.