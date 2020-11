Nach Angaben der Familie hat die 19-Jährige immer klargemacht, dass sie ihre Organe spenden will.

Eine Theorie der Polizei geht davon aus, dass Uloth an der Party im Garten ihrer Familie vom Whirlpool alleine zum Swimmingpool zurückging, hineinspringen wollte, dabei ausrutschte und mit dem Kopf auf einem Stein aufschlug. Es war kein Alkohol im Spiel.

Organe von Honor Uloth retteten vier Leben

Ihre Familie verkündete am Freitag den Tod von Honor Uloth offiziell: «Wir sind völlig am Boden zerstört.» Ihre Tochter habe stets klargemacht, dass sie sich wünsche, dass ihre Organe gespendet würden, sollte sie sterben. Wie nun bekannt wurde, ging ihr Wunsch in Erfüllung. Nach Angaben der Ärzte retteten ihre Organe vier Leben und halfen zehn weiteren Menschen.