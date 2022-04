Zürich: «Hooligan-Stil» und «Schlachtgesänge» – Schule verbietet Fussball in der Pause

In den Schulhäusern Borrweg und Friesenberg hat die Schulleitung ein einmonatiges Verbot für Fussball in den Pausen angeordnet.

Zwei Zürcher Schulhäuser verbieten ab dem 2. Mai das Fussballspielen auf ihren Pausenhöfen. Das Verbot tritt somit ein, sobald die Primarschüler nach den Osterferien in die Klassenzimmer zurückkehren. Dies berichtet die NZZ . Die Eltern der Schulhäuser Borrweg und Friesenberg, die zur Schule am Uetliberg gehören, haben noch vor den Ferien von der Schulleitung ein Schreiben erhalten. Darin stehe, dass das Fussballspielen in den Pausen einen Monat lang verboten sein wird.

«Unser Mai ist fussballfrei»

In einer E-Mail, die der NZZ vorliegt, heisst es: «Unser Mai ist fussballfrei.» Die Schulen hätten sich gemäss dem Schreiben zu diesem Schritt entschlossen, weil das Fussballspielen regelmässig zu Konflikten geführt habe. «Die Kinder haben sich im Hooligan-Stil runtergemacht und sind nach der Pause mit Schlachtgesängen in die Schulhäuser eingezogen», sagt Martin Gehrig, Schulleiter der Schule Am Uetliberg. Ausserdem soll der Fussball dazu geführt haben, dass sich die Kinder gegenseitig beleidigt hätten. Die Schulleitung befürchtet, dass die Kinder das Hooligan-Verhalten bei Fans im Stadion abschauen und es in der Schule nachmachen.