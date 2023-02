Japan hat doppelt so viele Inseln wie bisher bekannt

Doch trotz Ereignissen wie Vulkanausbrüchen und Stürmen blieb in den letzten 35 Jahren die Gesamtzahl immer relativ gleich. So dachte man – und irrte sich: Bei einer Neuzählung mithilfe digitaler Kartierungstechnologie kamen die Mitarbeitenden der Geospatial Information Authority of Japan (GSI) auf die beeindruckende Zahl von 14’125. Und damit auf rund doppelt so viele wie bisher. Davon berichten Guardian.com ​​sowie japanische Medien.