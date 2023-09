Horgen ZH: Maskierte Männer überfallen Spar und stehlen Bargeld

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Mittwochabend ein Verkaufsgeschäft in Horgen überfallen haben.

Zwei maskierte Männer raubten einen Spar in Horgen aus.

Das ist passiert

Mittwochabend, kurz vor 23 Uhr an der Seestrasse 117, gleich am Bahnhof Horgen: Zwei maskierte Männer betreten einen Spar und zücken eine Waffe. Damit bedrohen sie die Angestellten und zwingen sie zur Herausgabe von Bargeld. Kurze Zeit später flüchten die Täter in eine unbekannte Richtung.