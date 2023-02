Hormonfreie Verhütungspille für Männer stoppt Spermien sofort

Etwas daran ändern könnte ein Wirkstoff, den die Forschungsgruppe um Lonny Levin und Jochen Buck vom biomedizinischen Forschungszentrum an der Cornell University in New York entwickelt hat. Die Ergebnisse aus Tests mit männlichen Mäusen (siehe Box) seien vielversprechend, berichtet das Team im Fachjournal «Nature Communications» .

Keine Hormone, keine Hormonnebenwirkungen

Weitere Vorteile

Laut den Forschenden gibt es noch weitere Vorteile: So kann der Wirkstoff gespritzt oder in Form einer Pille oder Tablette eingenommen werden. In beiden Fällen wirke er ähnlich effektiv: Die Spermien blieben im Körper der weiblichen Maus offenbar auch längerfristig so unmobil, dass sie nicht für eine Schwangerschaft sorgten, so das Team.