Baumarkt: Hornbach-Mitarbeitende müssen weniger arbeiten für gleichen Lohn

Einen Schritt in Richtung Entlastung für die Mitarbeitenden macht nun Hornbach, einer der grössten Baumärkte der Schweiz. «Wir wissen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unseren acht Baumarkt-Standorten und in der Zentrale in Sursee täglich sehr viel leisten, gerade aufgrund ihrer hohen Kundenorientierung», sagt Esther Kurmann, Leiterin der Human Ressources-Abteilung von Hornbach. Deshalb hat Hornbach entschieden, die Anstellungsbedingungen für seine 1100 Schweizer Angestellten anzupassen.