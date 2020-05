Aktualisiert vor 24min

Auto ging in Flammen auf

Horror-Crash mit Baum endet tödlich

In Tuggen SZ ist es am Donnerstagmorgen zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Fahrer prallte mit seinem Auto am Wildbachkanal in einen Baum.

von Nathan Keusch

Der Unfallort in der Linth-Ebene bei Tuggen. Kapo SZ

Darum geht es In Tuggen SZ fuhr ein Auto frontal bei einem Selbstunfall in einen Baum.

Beim Unfall verstarb der 26-jähriger Lenker des Autos.

Das Fahrzeug muss laut Polizei mit hoher Geschwindigkeit gegen den Baum gefahren sein.

Gegen 10.30 sind die Schwyzer Rettungskräfte wegen einem schwerem Unfall mit Todesfolge in Tuggen SZ alarmiert worden. Laut der Kantonspolizei Schwyz, ist dort ein Auto mit hoher Geschwindigkeit in einen Baum geprallt. Der Anblick für die eingetroffenen Einsatzkräfte muss fürchterlich gewesen sein: Das Auto ist im Windbachkanal in viele kleine Teile zerschellt. Nachher hat das Auto Feuer gefangen, das gemäss Polizei auch auf den Baum übergriff. Die Person im Unfallauto ist beim heftigen Aufprall noch auf der Unfallstelle verstorben. Es handelt sich um einen 26-jährigen Mann.

Der Grund des Unfalles ist unklar. Vor Ort nahmen Experten eines Institutes für Rechtmedizin die Ermittlungen auf. Die Ermittlungen dauerten bis am Donnerstagnachmittag an. Ebenfalls aufgeboten wurden der Rettungsdienst sowie die Rettungsflugwacht.