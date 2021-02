Belenenses gegen Porto : Horror-Crash zwischen Verteidiger und Goalie – Spieler weinen auf dem Platz

In der portugiesischen Liga kam es am Donnerstagabend zu einem schlimmen Zusammenprall zwischen Belenenses-Torwart Kritsyuk und Porto-Spieler Nanú. Letzterer musste direkt vom Spielfeld ins Spital mit dem Krankenwagen gefahren werden.

Was war passiert? In der 85. Minute kommt Belenenses-Torwart aus dem Tor, um eine Flanke abzuwehren und springt mit voller Wucht gegen den Kopf von Porto-Verteidiger Nanú.

Es sind schlimme Szenen, die sich am Donnerstagabend beim Spiel zwischen dem portugiesischen Tabellenzweiten FC Porto und Belenenses SAD abspielen. In der 85. Minute kommt es zu einer Flanke in den Strafraum von Belenenses, Torwart Stanislav Kritsyuk kommt raus und springt Richtung Ball. Den Ball fängt er nicht, springt aber mit voller Wucht gegen den Kopf von Porto-Rechtsverteidiger Nanú. Der 26-Jährige bleibt regungslos liegen. Mitspieler, Schiedsrichter und Gegenspieler fordern sofort medizinische Hilfe an.