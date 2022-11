Raubversuch in Sirnach TG: Frau wird mit Messer bedroht

Sirnach TG : Horror für Frau (23) – Mann spricht sie an und bedroht sie mit einem Messer

In der Nacht zum Samstag wurde eine Frau in Sirnach von einem Unbekannten überfallen. Das Opfer blieb unverletzt, der Täter ist flüchtig. Die Kantonspolizei Thurgau sucht Zeugen.

Gemäss den Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau war die 23-jährige Frau in der Nacht zum Samstag kurz vor 0.45 Uhr zu Fuss auf dem Heimweg, als sie auf der Grünaustrasse von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Der Täter forderte mit einem Messer Bargeld, wurde jedoch durch ein heranfahrendes Auto gestört. Der Mann flüchtete mit einem Velo ohne Deliktsgut in Richtung des nahegelegenen Sportplatzes.

Opfer bleibt unverletzt

Mit Geld geflüchtet

Zu einem ähnlichen Fall kam es am Freitagabend in St. Gallen. Auf dem Weg zu den Drei Weiern gingen ein 23-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau gegen 21 Uhr auf der Bitzistrasse an einer Gruppierung von 5-6 Personen vorbei. Plötzlich traten zwei unbekannte Männer aus der Gruppe heraus und forderten von den zwei Geschädigten Bargeld, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.