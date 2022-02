Knüller am Sonntag – Horror-Serie gegen YB – FCB wartet seit 2092 Tagen auf einen Auswärtssieg

1 / 6 Im Mai 2016 reiste der FCB letztmals mit drei Punkten aus Bern zurück nach Basel. freshfocus Jean-Paul Boetius und Matias Delgado sorgten für einen 3:2-Auswärtssieg. freshfocus Patrick Rahmen ist vor dem Duell gegen YB zuversichtlich – trotz Horror-Bilanz. Martin Meienberger/freshfocus

Darum gehts Am Sonntag (14.15 Uhr) kommt es in Bern zum Verfolgerduell zwischen YB und Basel.

Beide Teams brauchen im Meisterrennen dringend einen Sieg, um am FCZ dranzubleiben.

Die Statistik spricht eine klare Sprache zugunsten des Meisters.

Das Warten auf einen weiteren Transfer beim FCB könnte noch eine Weile andauern.

Dass sich nicht einmal FCB-Trainer Patrick Rahmen an den letzten Basler Auswärtssieg in Bern erinnern kann, sagt einiges aus. Am 22. Mai 2016, also vor 2092 Tagen konnte der FCB letztmals einen Erfolg in Wankdorf einfahren - Jean-Paul Boetius mit einem Doppelpack und Captain Matias Delgado sorgten beim 3:2 für die Basler Tore. Doch die Horror-Serie auf dem Berner Kunstrasen interessiert Rahmen vor dem Knüller am Sonntag (14.15 Uhr) nur bedingt. «Für uns zählt nur die aktuelle Situation», erklärte der FCB-Trainer am Freitag und zeigte sich durchaus zuversichtlich. «Es gibt aus meiner Sicht Argumente, die für uns sprechen. Wir werden bereit sein, wenn das Spiel losgeht.»

Nach dem 3:3 gegen Sion beträgt der Rückstand auf Leader FC Zürich bereits neun Punkte, noch einen Zähler grösser ist der Abstand des drittplatzierten YB. Wird das Duell am Sonntag also zu einer Art vorgezogenen Finalissmia? «Klar, wird der Druck mit jedem Punktverlust grösser. Es gibt aber noch so viele Direktbegegnungen, da ist alles noch möglich», sagte Rahmen.

Viele Wechsel bei YB

Zweimal waren der FCB und YB in der Vorrunde aufeinandergetroffen, zweimal gab es ein 1:1. In beiden Partien kamen die Basler eher glücklich zu einem Punktgewinn gegen den Meister, der vor allem im physischen Bereich jeweils klar überlegen schien. Nach den diversen Berner Winter-Transfers könnten die Karten nun aber neu gemischt werden.

Zu den Abgängen von Silvan Hefti, Michel Aebischer, Christopher Martins und Jean-Pierre Nsame kommen die Verletzungen von Christian Fassnacht und Meschack Elia. «YB hat nicht mehr die Breite im Kader, die erste Elf hat aber nach wie vor sehr viel Qualität», sagte Rahmen. Bei den Bernern könnten aufgrund der angespannten Personalsituation die Neuzugänge Cheikh Niasse (Lille) und Kevin Varga (Kasimpasa) zu ihrem Debüt kommen.

Verrückte Chalow-Statistik

Doch auch in Basel hatte man in den vergangenen Wochen gewichtige Abgänge zu verzeichnen. Auf die Wechsel der beiden Offensivspieler Arthur Cabral und Edon Zhegrova hat die sportliche Führung bislang erst mit dem Zuzug von Fedor Chalow reagiert – und das, obwohl FCB-Boss David Degen die Verpflichtung eines Innenverteidigers sowie eines weiteren Stürmers angekündigt hatte.

Am Freitag relativierte der FCB seine offensiv kommunizierte Transferstrategie wieder etwas. Man führe zwar weiterhin Gespräche, es werde keine «Hauruck-Aktion» geben, teilte der Club mit. «Auf das Wochenende hin wird sicher kein neuer Spieler dazustossen», bestätigte auch Rahmen. Das Transferfenster schliesst in der Schweiz am Dienstag (15. Februar).

In Bern dürfte am Sonntag im Sturmzentrum also erneut Chalow zum Einsatz kommen. Vielleicht ja sogar ein gutes Omen für den FCB: Die Sieglos-Serie des Russen in Bern ist nämlich kürzer als die des FCB – 2017 feierte Chalow mit ZSKA Moskau in den Playoffs zur Champions League einen 1:0-Sieg im Wankdorf, genau 450 Tage nach dem letzten Basler Auswärtssieg an gleicher Stelle. Völlig verrückt: Damit ist der 23-Jährige derjenige aktuelle FCB-Spieler, der zuletzt ein Spiel in Bern gewinnen konnte – egal mit welchem Verein.