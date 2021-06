Horror-Serie - Österreich wartet seit 61 Jahren auf einen Sieg gegen Italien

Österreichs Trainer Franco Foda hat allen Grund zum Jubeln. Erstmals steht die österreichische Nationalmannschaft in einem EM-Achtelfinal.

Österreich setzte sich mit zwei Siegen in der Gruppenphase durch und landete auf Platz zwei, hinter der Niederlande.

Österreich schaffte erstmals den Einzug in den EM-Achtelfinal.

Das Nationalteam aus Österreich hat an der EM bereits Geschichte geschrieben. Erstmals zieht das Team von Trainer Franco Foda in einen EM-Achtelfinal ein. Dort erwarten sie am Samstag die Nachbarn aus Italien (ab 21 Uhr live bei uns im Ticker).