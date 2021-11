Nun fehlen auch Ricardo Rodriguez und Bryan Okoh der Nati verletzt

Das ist bitter. Erneut fallen zwei Spieler der Schweizer Nati aus. So muss Trainer Murat Yakin in der Partie gegen Bulgarien auf Ricardo Rodriguez und Bryan Okoh verzichten.

Widmer traf gegen Italien wunderschön zum 1:0. Er ist im Gegensatz zu vielen anderen nicht verletzt. SRF

Darum gehts Die Nati muss erneut auf mehrere Spieler verzichten.

So fehlen für das kapitale Spiel gegen Bulgarien nun auch Ricardo Rodriguez und Bryan Okoh.

Die Nachricht ist bitter, fehlen doch schon viele andere Nati-Stars.

Das Schweizer A-Nationalteam muss am Montag in Luzern in der entscheidenden Partie der WM-Qualifikation gegen Bulgarien (20.45 Uhr) auf zwei weitere verletzte Spieler verzichten. Wie Abklärungen des Medical Staff des Nationalteams ergaben, erlitt Innenverteidiger Bryan Okoh am Freitag im Abschlusstraining in Rom ohne Fremdeinwirkung einen Kreuzbandriss im rechten Knie. Zur weiteren medizinischen Behandlung reiste Okoh zu seinem Club Red Bull Salzburg zurück. Bitter für das Mega-Talent.

Auch Ricardo Rodriguez wird der Nati nach seiner im WM-Qualifikationsspiel in Rom gegen Italien erlittenen muskulären Verletzung im Oberschenkel nicht zur Verfügung stehen. Der 92-fache Nationalspieler verliess das Nationalteam am Samstag nach der Rückkehr nach Lugano.

Es sind nicht die ersten Ausfälle, die die Nati verkraften muss. So fallen bereits Captain Granit Xhaka, Haris Seferovic, Christian Fassnacht, Breel Embolo, Nico Elvedi, Gregor Kobel und Steven Zuber aus. Eine richtige Horror-Verletzungsserie! Hinzu kommt: Manuel Akanji fehlt der Nati am Montag wegen einer Sperre.

1 / 3 Rodriguez ist verletzt. Claudio Thoma/freshfocus Ebenso Mega-Talent Bryan Okoh. Er erlitt einen Kreuzbandriss. Toto Marti/Blick/freshfocus Wie reagiert Murat Yakin auf diese Ausfälle? Claudio Thoma/freshfocus

Am Montagabend wird es spannend

Am Freitag spielte die Nati 1:1 gegen Italien. Silvan Widmer überzeugte mit einem absoluten Traumtor und Italien-Star Jorginho verschoss in der 90. Minute einen Penalty. Dank des Remis kommt es am Montag nun zu einem Showdown in der WM-Quali. Eigentlich ist es ganz einfach – und irgendwie auch nicht. 13:2 lautet das Torverhältnis der Italiener, 11:2 jenes der Nati. Beide Teams haben 15 Punkte auf dem Konto. Gewinnt der Europameister sein letztes Spiel auswärts gegen Nordirland und die Schweiz schlägt zeitgleich zu Hause Bulgarien, entscheidet das Torverhältnis darüber, wer das direkte WM-Ticket für Katar löst.

Die Schweiz muss auf jeden Fall zwei Tore mehr schiessen als Italien – vielleicht sogar aber drei. Denn spielt Italien auswärts in Belfast beispielsweise 2:1 und die Schweiz holt in Luzern ein 3:0 gegen Bulgarien, ist die Squadra Azzurra Erster. Zwar würden in diesem Fall beide Teams eine Tordifferenz von plus zwölf ausweisen, Italien hätte aber die höhere Anzahl an erzielten Treffern (15:3 im Vergleich zu 14:2).