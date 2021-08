Schweizer Söldner im Check - Horror-Wochenende für Nati-Stars Sommer, Xhaka und Akanji

Mehrere Schweizer fehlten ihren Teams am Wochenende aus Verletzungsgründen.

Granit Xhaka und Fabian Schär erging es in der Premier League nicht besser.

In der Bundesliga mussten zahlreiche Nati-Stars am Wochenende als Verlierer vom Platz.

Bundesliga

Manuel Akanji (Borussia Dortmund) Am Ball agierte Akanji wie gewohnt souverän. War der Hauptverteiler im Spiel des BVB. Bei den Toren von Freiburg schuldlos.

Gregor Kobel ist beim Freistoss von Grifo ohne Chance, stellte zuvor aber auch nur drei Mannen in seine Mauer.

Ruben Vargas (FC Augsburg) Stand beim 0:0 bei Eintracht Frankfurt die gesamte Spieldauer auf dem Feld. Konnte in der Offensive eher wenig Akzente setzen, rieb sich dafür oft in defensiven Zweikämpfen auf.

Kevin Mbabu (Wolfsburg)

Der Aussenverteidiger spielte bei den Wölfen durch. In der Defensive ordentlich, in der Offensive nicht so stark wie auch schon.