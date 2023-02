Mexiko: Zoodirektor schlachtete Zwergziegen und tauschte Zebra

Mexiko : Horror-Zoodirektor schlachtete Zwerggeissen und tauschte Zebra gegen Werkzeug

Der frühere Direktor eines Zoos in Mexiko hat vier dort lebende Zwergziegen getötet und bei einem Bankett in der Weihnachtszeit serviert. Und dies war nur die Spitze des Eisbergs in einer Reihe an offensichtlich nicht dem Tierwohl zugedachten Verfehlungen des Mannes, wie die Behörden mitteilten.