Pensionskassen: Kann ich bei der Lohnverhandlung nach der Rente fragen?

Darum gehts Für die Pensionskassen war 2022 ein Horrorjahr. Krisen führten an den Aktienmärkten zu Turbulenzen.

Die Pensionskassen machten im Schnitt ein Minus von 9,2 Prozent.

Jede sechste Pensionskasse war deshalb Ende 2022 unterdeckt – sie hatte mehr Verpflichtungen als Vermögen.

Muss ich mir deswegen Sorgen machen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mir ein 3A-Konto zuzulegen? Die wichtigsten Antworten.

Die Pensionskassen haben ein schlechtes Jahr hinter sich. Ist meine Rente in Gefahr?

Andreas Christen*: Nein. Solche Schwankungen gehören bei den Pensionskassen, welche die Vorsorgegelder auch auf den Finanzmärkten investieren, grundsätzlich dazu. Genau für Jahre wie 2022 bilden Pensionskassen in guten Anlagejahren systematisch Reserven. Zum Vergleich: Nach der Finanzkrise 2008 waren 50 bis 60 Prozent der Pensionskassen in Unterdeckung – viel mehr als heute. Im ersten Quartal 2023 haben sich die Deckungsgrade bereits teilweise leicht erholt.

Muss ich mir mit 25 überhaupt schon Gedanken machen über meine Rente?

Ja. Je früher man sich mit der Altersvorsorge auseinandersetzt, desto besser, weil das Alterskapital durch Zins und Zinseszins stärker anwächst, je früher man zu sparen beginnt.

Wie finde ich überhaupt heraus, wie viel PK-Rente mir im Alter zusteht?

In der Pensionskasse versicherte Arbeitnehmende bekommen einmal im Jahr einen Vorsorgeausweis. Es lohnt sich, diesen zu studieren, denn da sind die wichtigsten Zahlen drauf – da steht auch, wie viel Altersvermögen man bis zur Pensionierung voraussichtlich haben wird, wenn man so weiterarbeitet wie bisher, und welcher jährlichen Rente das entspricht.

Wie kann ich das beeinflussen?

In der zweiten Säule sind die Leistungen von der konkreten Pensionskassenlösung abhängig: Viele Arbeitgeber bezahlen beispielsweise mehr in die Pensionskasse ein als gesetzlich vorgeschrieben. Wichtig ist, dass man sich damit auseinandersetzt.

«Es ist in jedem Fall schlau, so früh wie möglich ein Säule-3A-Konto anzulegen.»

Kann ich also beim Lohngespräch mit einem potenziellen Arbeitgeber fragen, wie es um die Pensionskassenleistung aussieht?

Das wird heute vermutlich zu selten gemacht, aber ja: Wenn jemand auswählen kann zwischen zwei Arbeitgebern, lohnt es sich, bei der Lohnverhandlung auch nach der Ausgestaltung der Pensionskasse zu fragen.

Kriege ich denn überhaupt noch eine Rente, wenn es so weitergeht?

Ja, davon ist auszugehen. Es wird aber wegen der demografischen Alterung Reformen in der Altersvorsorge brauchen. Dazu gibt es grundsätzlich drei Möglichkeiten: die Renten zu kürzen (was niemand will), länger zu arbeiten oder mehr Gelder in die Altersvorsorge einzuschiessen. Wo der Schwerpunkt liegen soll, ist letztlich ein politischer Entscheid.

Daneben gibt es ja auch noch die Säule 3A. Brauche ich das, auch wenn ich das Leben lang arbeiten will?

Bisher gelang es den Pensionskassen alles in allem – zusammen mit der AHV –, das Leistungsziel zu erfüllen. Doch die alternde Bevölkerung stellt diese Systeme vor grosse Herausforderungen. Deshalb ist es in jedem Fall sinnvoll, so früh wie möglich in der dritten Säule zu sparen, etwa im Rahmen einer 3A-Lösung. Denn auch hier gilt: Je früher man mit dem Sparen anfängt, desto mehr summiert sich das Vermögen.

«Auch wer Teilzeit arbeitet, hat im Alter weniger.»

Was, wenn ich lieber reisen will?

Das sind persönliche Präferenzen, je nach Situation ist gegen diesen Entscheid nichts einzuwenden. Man muss auch nicht von Anfang an jedes Jahr den vollen steuerlich abziehbaren Betrag von rund 7000 Franken einzahlen. Aber alles, was man in die Säule 3A einzahlt, generiert über Jahrzehnte hinweg Zins und Zinseszins.

Was bedeutet Teilzeitarbeit für die Altersvorsorge?

Wer das Pensum reduziert, spart besonders in der zweiten Säule weniger fürs Alter und hat künftig entsprechend weniger Rente.

Was sagen denn die Zahlen? Zahlen die Jungen in die Säule 3A ein?

In Erhebungen des BFS sieht man, dass 2019 gemäss eigenen Angaben knapp 60 Prozent der 25- bis 39-jährigen Erwerbstätigen Einzahlungen in die Säule 3A tätigten. Dieser Wert veränderte sich seit 2002 kaum.

*Andreas Christen ist Ökonom und analysiert seit drei Jahren als Senior Researcher Vorsorge bei Swiss Life Themen rund um die Altersvorsorge.

