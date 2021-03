Sollte es im Alterszentrum zu einem positiven Resultat kommen, werden die Personen für einen zweiten Test in ein offizielles Testzentrum auf der Allmend oder ins Kantonsspital geschickt.

Die Schnelltests, die dafür benutzt werden, sind in der Schweiz aber noch gar nicht für den Verkauf freigegeben. Dies schreibt die Luzerner Zeitung. Zu den offiziell zugelassenen Testarten in der Schweiz gehören bislang nur die Nasenabstrichtests und der Speichellabortest.

Weiter heisst es im Bericht, dass die Tests jeweils von medizinisch geschultem Personal durchgeführt werden. Der Bund soll zudem angekündigt haben, in Zukunft auch Speichelschnelltests, die man zu Hause oder unterwegs anwenden kann, zu erlauben.

Kauf und Anwendung sind legal

Strafbar macht sich das Horwer Alterszentrum mit den Schnelltests aus dem Ausland aber nicht. In der Schweiz ist laut dem Bericht der Luzerner Zeitung nur der Verkauf verboten, so aber nicht der Kauf oder die Anwendung. Sollte ein Test ein positives Ergebnis anzeigen, werden sie laut Müller für einen weiteren Test in ein offizielles Testzentrum auf der Allmend oder ins Kantonsspital geschickt.